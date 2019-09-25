2019-09-25T16:09:13+03:00
Общество

Лёгкого пара и мягкого веника: в Екатеринбурге выбирают парильщика года

Мастера соревнуются как в одиночном поединке, так и в тандеме
Юлия СТАЛИНА
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Среди участников четыре команды из столицы Урала и одна из Ижевска.Среди участников четыре команды из столицы Урала и одна из Ижевска.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге стартовали необычные соревнования: этап Всероссийского чемпионата «Парильщик года». Среди участников четыре команды из столицы Урала и одна из Ижевска, сообщает пресс-служба информационной политики администрации города.

- Я уверен, что и наши мастера банного искусства в этом году себя проявят, в очередной раз доказав, что в Екатеринбурге работают лучшие из них, – сказал председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации города Максим Афанасьев. – На три дня соревнований запланирована обширная программа: мастер-классы опытных мастеров, лекции и практические уроки. Можно будет не только увидеть, что такое настоящая работа парильщика, но и самому побывать на его месте.

В этом году мастера соревнуются не только в одиночку, но и в тандеме. Также отличием нынешнего чемпионата стало то, что в качестве конкурсантов выступают целые банные комплексы. Победителей выбирают судьи: жюри оценивают, умение выбрать комфортную температуру в парной и распределить пар, а также мастерское владение инструментами, которые совсем не ограничиваются веником.

Финал чемпионата пройдет 28 сентября. Победители примут участие в соревнованиях всероссийского масштаба следующей весной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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