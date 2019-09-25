«Никаких претензий нет»: мэр Высокинский – о деле Ковальчика

СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-25T14:38:41+03:00

Сегодня в некоторых СМИ появилась информация о том, что на первого замглавы Екатеринбурга завели уголовное дело

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Сегодня в некоторых СМИ стало известно, что на первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчука завели уголовное дело. Его якобы подозревают в махинациях при заключении контракта на вывоз отходов - еще тогда, когда он был директором «Водоканала».

Однако глава Екатеринбурга Александр Высокинский оказался другого мнения обо всей этой ситуации.

- В настоящее время Александр Анатольевич Ковальчик работает по своему графику, исправно выполняя возложенные функции моего первого заместителя, - заявил он. – Правовую оценку дадут соответствующие структуры, а пока можно говорить только о подозрениях по делу почти пятилетней давности. Причем, тогда все обвинения в отношении Ковальчика, который не входил в систему муниципальной власти Екатеринбурга, а возглавлял МУП «Водоканал», были сняты, его полностью оправдали.

Высокинский также отметил, что, с правовой точки зрения, ни у общественности, ни у Администрации Екатеринбурга не должно возникнуть сомнений в порядочности руководителя «Водоканала».

- Подчеркну, что Александр Анатольевич работает в должности первого заместителя Главы Екатеринбурга с 24 января 2019 года, никаких претензий у меня к нему нет, он профессионально и ответственно выполняет свои обязанности, - заключил мэр. – Уверен, что органы правопорядка объективно оценят оказавшуюся в их распоряжении информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU