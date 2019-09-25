Пешеходы, ликуйте: на перекрестке Ленина – Толмачева появится светофор
Пешеходы, ликуйте: наконец, на опасном перекрестке Ленина – Толмачева установят светофор. Сделать его обещают к 2020 году. Собственно, об этом в официальном обращении к общественнику Дмитрию Калинину рассказала администрация Екатеринбурга.
- Проектирование и строительство регулируемого пешеходного перехода на данном участке планируется в 2020 году, при условии выделение необходимого финансирования, - говорится в документе.
Фото: Дмитрий Калинин
- Хорошо, что будут правила перехода этого участка. Наконец, прекратится ситуация, когда участники по-разному воспринимают свободу движения для себя, - отметил активист.
Напомним, что общественник пытался добиться установки светофора в этом месте полтора года, согласие было дано зимой этого года. Однако до этого момента власти предлагали установить на этом месте подземный переход, на который у города нет денег.
ИСТОЧНИК KP.RU