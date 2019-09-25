Пешеходы, ликуйте: на перекрестке Ленина – Толмачева появится светофор

СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-25T14:42:42+03:00

На этом перекрестке очень опасно переходить дорогу. Фото: Яндекс.Панорамы

Его планируют установить в 2020 году, если на него выделят деньги

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Пешеходы, ликуйте: наконец, на опасном перекрестке Ленина – Толмачева установят светофор. Сделать его обещают к 2020 году. Собственно, об этом в официальном обращении к общественнику Дмитрию Калинину рассказала администрация Екатеринбурга.

- Проектирование и строительство регулируемого пешеходного перехода на данном участке планируется в 2020 году, при условии выделение необходимого финансирования, - говорится в документе.

Фото: Дмитрий Калинин

- Хорошо, что будут правила перехода этого участка. Наконец, прекратится ситуация, когда участники по-разному воспринимают свободу движения для себя, - отметил активист.

Напомним, что общественник пытался добиться установки светофора в этом месте полтора года, согласие было дано зимой этого года. Однако до этого момента власти предлагали установить на этом месте подземный переход, на который у города нет денег.

ИСТОЧНИК KP.RU