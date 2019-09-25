К зиме готовы: филиал «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала подтвердил свою готовность к прохождению максимума нагрузок в осенне-зимний период

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-25T13:59:53+03:00

С начала года проведены средние и текущие ремонты оборудования на 98 подстанциях

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Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) – МЭС Урала подтвердил свою готовность к прохождению максимума нагрузок в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Особое внимание при проверке электросетевого хозяйства было уделено полноте и качеству выполнения ремонтной программы, на которую в этом году выделено более 1,3 млрд рублей.

С начала года проведены средние и текущие ремонты оборудования на 98 подстанциях, отремонтировано более 390 километров линий электропередачи различного класса напряжения, заменено 12 тыс. изоляторов. Расширено свыше 1846 гектаров просек, более 4800 гектаров просек расчищено от поросли. Работы выполнены строго по графику с соблюдением всех норм, в том числе экологических.

Эксперты специально созданной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» оценивали также уровень подготовки персонала МЭС Урала к проведению аварийно-восстановительных работ при низких температурах, готовность к работе схем защиты и автоматики, средств связи, укомплектованность аварийного резерва.

«Подтверждение готовности филиала к осенне-зимнему периоду — важное событие, — подчеркнул генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала Евгений Жуйков. — Все наши предприятия показали достаточный для прохождения проверки уровень готовности к предстоящему пику нагрузок. Кроме того, выполнена большая работа по строительству новых объектов, модернизации и замене старого оборудования. В совокупности всё это поможет обеспечить качественное и надёжное электроснабжение наших потребителей».

ИСТОЧНИК KP.RU