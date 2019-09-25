Очень напоминают кресты: на Уралмаше появились противотанковые «ежи»

СЕГОДНЯ 12:22 2019-09-25T12:24:54+03:00

Новый арт-объект простоял всего несколько часов

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В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки появился новый арт-объект – прямо на той части «Супрематического креста», которую закатали в асфальт, установили три противотанковых «ежа».

Только вот это совсем не простые «ежи» - внешне они очень напоминают кресты с одной лишней осью. Подписаны они как Jesus Gang. О том, чьи они и что хотели сказать авторы – непонятно.

Что хотел сказать автор - непонятно, но догадаться можноФото: Алексей БУЛАТОВ

Интересно, что на это скажут православные активисты?Фото: Алексей БУЛАТОВ

И как вам такое искусство?Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кажется, прохожим такая работа не очень по душеФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, простояли они совсем недолго – через 3-4 часа их уже кто-то убрал .

ИСТОЧНИК KP.RU