Очень напоминают кресты: на Уралмаше появились противотанковые «ежи»
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки появился новый арт-объект – прямо на той части «Супрематического креста», которую закатали в асфальт, установили три противотанковых «ежа».
Только вот это совсем не простые «ежи» - внешне они очень напоминают кресты с одной лишней осью. Подписаны они как Jesus Gang. О том, чьи они и что хотели сказать авторы – непонятно.
Что хотел сказать автор - непонятно, но догадаться можноФото: Алексей БУЛАТОВ
Интересно, что на это скажут православные активисты?Фото: Алексей БУЛАТОВ
И как вам такое искусство?Фото: Алексей БУЛАТОВ
Кажется, прохожим такая работа не очень по душеФото: Алексей БУЛАТОВ
Кстати, простояли они совсем недолго – через 3-4 часа их уже кто-то убрал .
ИСТОЧНИК KP.RU