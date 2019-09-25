2019-09-25T11:46:33+03:00
Общество

Все идет по плану: отопление дали 73% екатеринбуржцев

В первую очередь подключают школы и больницы
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге тепло дали 73% жителейВ Екатеринбурге тепло дали 73% жителейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге на сегодняшний день почти во всех домах появилось отопление. В четверг, 26 августа, заканчивается третий этап подключения.

- По последним данным, в Екатеринбурге на утро 25 сентября отопление включено в 362 из 443 детских садов (82% готовности), 151 из 177 школ (85%), 152 из 180 больницах (84,5%), - отчитались в пресс-службе мэрии города. - В целом по социальной сфере эта цифра составляет 82,5%. Все жилые дома подключены на 73%.

За этим делом очень пристально следит глава Екатеринбурга Александр Высокинский. В первую очередь тепло подают школам, больницам и детсадам. Накануне из-за низких температур в помещении некоторые дети отправились на домашнее обучение.

Работы на значимых объектах ведутся в круглосуточном режиме, без выходных и с опережением графика. Тепло обещают дать до 1 октября.

Кстати, мы не так давно писали, куда можно жаловаться, если у вас холодные батареи. А еще составляли полный график отопления, со сроками и районами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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