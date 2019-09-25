Драма длиной в три месяца: екатеринбуржец умер от ранения, не желая сдавать брата

СЕГОДНЯ 11:29 2019-09-25T11:29:09+03:00

Братья поссорились, и один накинулся на другого с ножом, поранив Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ходе ссоры мужчина накинулся на него и поранил, а тот отказался выдавать его полиции

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В Екатеринбурге местного 44-летнего жителя обвиняют в убийстве родного брата. Инцидент произошел в декабре прошлого года, когда они устроили дома пьянку.

- В процессе застолья между братьями произошла ссора, в ходе которой младший начал оскорблять старшего. Тогда тот, схватил кухонный нож, ударил брата в грудь, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Осознав, что натворил, он попытался оказать брату первую медпомощь: обработал рану антисептиком и хотел вызвать скорую помощь. Однако раненный мужчина отказался, сославшись на то, что не хочет, чтобы брата привлекали к ответственности за «поножовщину».

Так мужчина и продолжил жить с ранением. Единственное, что он не мог делать – работать прессовщиком на одной из баз, где трудились оба брата. Коллеги начали задавать вопросы, но подсудимый им очень ловко врал.

- А рана, между тем, все не заживала, и пострадавшему с каждым днем становилось все хуже, - добавили в СКР. – Развязка этой драматической истории наступила тремя месяцами позже – мужчину насильно увезли в реанимацию, где от осложнений он и скончался.

Обвиняемый в ходе следствия свою вину полностью признал и дал подробные показания о том, что случилось. Судья назначил ему 5 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU