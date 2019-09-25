Пол мыли повара: на Урале из-за антисанитарии закрыли суши-бар
В Каменске-Уральском приставы на месяц прикрыли «Суши-мастер» из-за антисанитарии. Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили грубые нарушения.
- Так, для уборки помещений не выделен специальный персонал – прибираются везде повара, в конце рабочего дня мусор выносится в контейнер прямо рядом с заведением, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
Помимо этого, ни один из сотрудников не проходил вакцинацию и не имеет санкнижки. В связи с этим, приставы приняли решение закрыть заведение на 30 суток. За это время владелец должен исправить все нарушения, в противном случае ему грозит уголовная ответственность.
ИСТОЧНИК KP.RU