2019-09-25T09:43:08+03:00
Общество

Пол мыли повара: на Урале из-за антисанитарии закрыли суши-бар

Ни у кого из сотрудников не было санкнижки
Мария Трапезникова
Поделиться:
Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской областиФото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Каменске-Уральском приставы на месяц прикрыли «Суши-мастер» из-за антисанитарии. Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили грубые нарушения.

- Так, для уборки помещений не выделен специальный персонал – прибираются везде повара, в конце рабочего дня мусор выносится в контейнер прямо рядом с заведением, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Помимо этого, ни один из сотрудников не проходил вакцинацию и не имеет санкнижки. В связи с этим, приставы приняли решение закрыть заведение на 30 суток. За это время владелец должен исправить все нарушения, в противном случае ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зимний график движения пригородных поездов на Свердловской железной дороге начнет действовать с 30 сентября
Очень напоминают кресты: на Уралмаше появились противотанковые «ежи»
«Упрекала в пьянстве»: уральцу, со злости убившему свою мать, дали 9 лет колонии
Все идет по плану: отопление дали 73% екатеринбуржцев
Драма длиной в три месяца: екатеринбуржец умер от ранения, не желая сдавать брата
Не прошли психиатрический осмотр: екатеринбургское охранное предприятие оштрафовали на 110 тысяч
В Екатеринбурге за 1,5 миллиарда построят вторую «путинскую» школу
В центре Екатеринбурга продают пентхаус с зимним садом за 80 миллионов
«Выбор за родителями»: экс-чиновница Ольга Глацких – о скандале вокруг детских танцев у шеста в Екатеринбурге
В клинике микрохирургии "Глаз" имени Святослава Федорова с 1 по 7 октября можно бесплатно пройти экспресс-диагностику зрения
Построили фонари и велодорожки: в Нижнем Тагиле заканчиваются работы в Пионерском сквере
Свердловские полицейские научили студентов экономить время
«Шансы смываются в унитаз»: екатеринбурженку хотят отстранить от Паралимпиады из-за допинг-проб
«Прятала под собачьей будкой»: уралочке, торговавшей наркотиками, дали 14 лет тюрьмы
«Не заметила ребенка»: в Нижнем Тагиле Nexia сбила 13-летнюю девочку, переходящую по «зебре»
Под Екатеринбургом два подростка решили покататься на «Москвиче» и улетели в кювет