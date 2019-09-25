Пол мыли повара: на Урале из-за антисанитарии закрыли суши-бар

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-25T09:43:08+03:00

Ни у кого из сотрудников не было санкнижки

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В Каменске-Уральском приставы на месяц прикрыли «Суши-мастер» из-за антисанитарии. Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили грубые нарушения.

- Так, для уборки помещений не выделен специальный персонал – прибираются везде повара, в конце рабочего дня мусор выносится в контейнер прямо рядом с заведением, - рассказали в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Помимо этого, ни один из сотрудников не проходил вакцинацию и не имеет санкнижки. В связи с этим, приставы приняли решение закрыть заведение на 30 суток. За это время владелец должен исправить все нарушения, в противном случае ему грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU