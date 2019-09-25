В клинике микрохирургии "Глаз" имени Святослава Федорова с 1 по 7 октября можно бесплатно пройти экспресс-диагностику зрения

СЕГОДНЯ 08:55 2019-09-25T08:55:31+03:00

В первую неделю октября специалисты клиники с 10:00 до 19:00 всем обратившимся в режиме живой очереди проведут измерение глазного давления

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Бесплатно пройти экспресс-диагностику зрения можно с 1 по 7 октября в клинике микрохирургии "Глаз" им. Святослава Федорова под эгидой федоровского "Фонда развития передовых медицинских технологий" в рамках благотворительной акции, приуроченной к 1 октября - Всемирному Дню пожилого человека. В первую неделю октября специалисты клиники с 10:00 до 19:00 всем обратившимся в режиме живой очереди проведут измерение глазного давления – основной метод диагностики глаукомы – и остроты зрения на компьютерном аппарате. Подробности на сайте клиники.

При выявлении высокого глазного давления и других глазных заболеваний участники Дней открытых дверей смогут пройти полную диагностику на льготных условиях.

У всех, прошедших бесплатную экспресс-проверку зрения, есть возможность получить скидку в 50% на оправу и бесплатную выписку рецепта на очки.

Предварительная запись на экспресс-обследование не требуется, подробно на сайте и в колл-центре клиники.

Клиника микрохирургии "Глаз" им. академика С. Н. Фёдорова

ул. Никонова, 18 (ст. метро "Динамо", напротив ДИВСа)

1 по 7 октября с 10 до 19-00

Вопросы можете задать по тел.: +7 (343) 270-00-30 или на klinikaglaz.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. #КлиникаГлаз

ИСТОЧНИК KP.RU