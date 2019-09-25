2019-09-25T08:15:10+03:00
Общество

«Шансы смываются в унитаз»: екатеринбурженку хотят отстранить от Паралимпиады из-за допинг-проб

Соревнования пройдут в Дубае в этом году
Мария Трапезникова
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Фото: Елена Третьякова в InstagramФото: Елена Третьякова в Instagram
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Паралимпийская чемпионка по легкой атлетике из Екатеринбурга Елена Третьякова может пропустить олимпиаду, которая пройдет в этом году в Дубае.

У Елены – поражение опорно-двигательного аппарата, но вместе с тем она является многократным чемпионом России в беге на 400 метров в классе Т-37. И вот, ее могут не допустить до соревнований из-за того, что у нее не хватает допинг-проб. Все дело в том, что такое требование высказано только в отношении российских спортсменов. Своей историей девушка поделилась в Instagram и решила рассказать ее в письме к президенту Международного олимпийского комитета Эндрю Парсону.

Фото: Елена Третьякова в Instagram

Фото: Елена Третьякова в Instagram

- Мой шанс участия в ЧМ близится к отметке «0» и похож на ту воду, что смывается в унитазе со скоростью света, - высказалась спортсменка. – Требование о наличии двух допинг-проб касается только российской сборной. Таким образом, многие сильнейшие наши спортсмены, помимо меня, тоже могут оказаться под ударом. И я решила бороться до конца.

Для того, чтобы принять участие в соревнованиях, Елена сделала почти все, что было нужно: выиграла российские состязания на дистанции 400 метров, прошла международную классификацию зарубежом, сдала норматив А и оказалась в тройке сильнейших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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