«Прятала под собачьей будкой»: уралочке, торговавшей наркотиками, дали 14 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 07:24 2019-09-25T07:50:37+03:00

Женщина торговала наркотиками несколько месяцев, но ее поймали и назначили 14 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Сысерти местную жительницу обвинили в продаже крупной партии наркотиков. Еще в июле прошлого года она незаконно купила у неустановленного дилера наркотики, в состав которых входило не меньше 27 граммов героина. После чего передала его покупателю – ее задержала полиция в тот же день.

- На период расследования уголовного дела она вновь купила наркотики с уже большим весов (56 граммов) и хранила у себя с целью сбыта, - добавили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Она поместила часть в пакет из-под стирального порошка, вторую часть спрятала под собачьей конурой, а третью – в карман куртки.

Женщину вновь задержали, оставшуюся партию наркотиков изъяли во время обысков. Суд назначил ей 14 лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU