2019-09-25T06:52:06+03:00
Происшествия

«Не заметила ребенка»: в Нижнем Тагиле Nexia сбила 13-летнюю девочку, переходящую по «зебре»

Подростка госпитализировать не понадобилось – после оказания медпомощи на месте аварии ее отпустили домой
Мария Трапезникова
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Фото: ГИБДД по Свердловской областиФото: ГИБДД по Свердловской области
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Вчера в Нижнем Тагиле произошла авария, в результате которой пострадала маленькая девочка. Водитель Nexia сбила ее, когда та переходила дорогу по «зебре».

- Инцидент произошел в 15:06, женщина-водитель была трезва и имела стаж 5 лет. За текущий год ни разу не привлекалась за нарушение ПДД, - уточнили в ГИБДД по Свердловской области. – Она пояснила, что, когда въезжала на пешеходный переход, не заметила ребенка.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Девочка 13 лет в результате аварии получила закрытый перелом левой голени и после оказания медпомощи была отпущена домой.

Госавтоинспекция напоминает, что перед въездом на «зебру» необходимо снижать скорость и быть предельно внимательными. А пешеходов, в свою очередь, просят не бросаться через переход сломя голову и убедиться, для начала, в том, что машины затормозили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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