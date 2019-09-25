«Не заметила ребенка»: в Нижнем Тагиле Nexia сбила 13-летнюю девочку, переходящую по «зебре»
Вчера в Нижнем Тагиле произошла авария, в результате которой пострадала маленькая девочка. Водитель Nexia сбила ее, когда та переходила дорогу по «зебре».
- Инцидент произошел в 15:06, женщина-водитель была трезва и имела стаж 5 лет. За текущий год ни разу не привлекалась за нарушение ПДД, - уточнили в ГИБДД по Свердловской области. – Она пояснила, что, когда въезжала на пешеходный переход, не заметила ребенка.
Фото: ГИБДД по Свердловской области
Девочка 13 лет в результате аварии получила закрытый перелом левой голени и после оказания медпомощи была отпущена домой.
Госавтоинспекция напоминает, что перед въездом на «зебру» необходимо снижать скорость и быть предельно внимательными. А пешеходов, в свою очередь, просят не бросаться через переход сломя голову и убедиться, для начала, в том, что машины затормозили.
ИСТОЧНИК KP.RU