2019-09-25T06:28:24+03:00
Происшествия

Под Екатеринбургом два подростка решили покататься на «Москвиче» и улетели в кювет

К счастью, оба отделались ушибами и небольшими переломами
Мария Трапезникова
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Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской областиФото: отдел пропаганды ГИБДД по Свердловской области
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Под Екатеринбургом, в Арамиле, вчера поздно вечером в ДТП угодили два подростка. Обоим было по 14-15 лет, ни у кого из них не было прав.

- Мальчик-водитель, 15 лет, не справился с управлением, съехал на обочину и налетел на каменные блоки. Помимо него, в автомобиле «Лада» находился пассажир 14 лет, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Подросток не справился с управлением и влетел в каменные блоки. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Подросток не справился с управлением и влетел в каменные блоки. Фото: ГИБДД по Свердловской области

Пассажир во время аварии находился на переднем сидении и был пристегнут ремнем безопасности. Его отвезли в ДГКБ №9, но после обследования отпустили домой с ссадинами.

А вот 15-летнего водителя оставили в «Девятке» на лечение. У него перелом правой голени со смещение, сотрясение и травматический шок.

- Сейчас по данному факту ведется разбирательство и устанавливаются данные законных представителей подростков, - добавили в ГИБДД. – Однако, с их слов, они не ходят в школу вообще.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Если родителей или опекунов найдут, то им будет грозить административная ответственность за неисполнение обязанностей по воспитанию и защите несовершеннолетних. Это карается либо предупреждением, либо штрафом в 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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