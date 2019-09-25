2019-09-25T06:09:53+03:00
Спорт

Дацюк не помог: «Автомобилист» проиграл «Витязю» на выездном матче

Соперники встретились на льду Подольска
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба КХЛФото: пресс-служба КХЛ
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Вчера, 24 сентября, в Подольске прошел первый матч выездной серии, где «Автомобилист» вышел на лед против «Витязя». Это была встреча Западной и Восточной конференций, но больше всего матч ждали из-за дебюта Павла Дацюка в составе уральской сборной.

- О том, с каким трепетом в Екатеринбурге относятся к «Волшебнику», свидетельствует и такой факт: тренеры не стали сходу вешать на него ответственность за результат. Дацюку дали возможность не спеша вкатиться в игру в четвертом звене, - рассказали в пресс-службе КХЛ.

Соперники начали встречу без раскачки. Незасчитанный гол не выбил гостей из колеи. До самого перерыва они имели ощутимое преимущество, значительно перебросав по итогам двух периодов хозяев - 30:20.

Острая борьба продолжилась и в третьей двадцатиминутке, однако стороны так и не смогли открыть счёт. Зато овертайм принёс развязку очень быстро: «Витязь» одержал восьмую победу подряд, повторил клубный рекорд по этому показателю и упрочил своё лидерство в Западной конференции.

На выезде «Автомобилист» сыграет еще два матча: 26 сентября – со «Спартаком» и 28-го – с ХК «Йокерит» в Хельсинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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