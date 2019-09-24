В ЖК «Макаровский» открылся фитнес-клуб мирового уровня GOLD’S GYM

СЕГОДНЯ 20:09 2019-09-24T20:11:05+03:00

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20 сентября 2019 года в екатеринбургском ЖК «Макаровский» официально открылся большой фитнес-клуб мирового бренда GOLD’S GYM. Площадь нового клуба составила более 4 тыс. кв.м., он оборудован 10-ю залами для разных видов спорта и двадцатипятиметровым бассейном; одновременно заниматься здесь могут 300 человек.

В торжественной церемонии открытия приняли участие руководитель девелоперских проектов «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, директор баскетбольного клуба УГМК и ХК «Автомобилист» Максим Рябков, главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов.

«Приятно, что в нашем ЖК теперь работает фитнес-клуб мирового уровня. Очень повезло, что известнейший бренд, включенный в состав 50 легендарных брендов США и Книгу рекордов Гиннеса как самая широкая сеть фитнес-клубов в мире, развивает франшизу в России и, в частности, в Екатеринбурге, - заявил Евгений Мордовин. Получился один из самых больших фитнес-клубов в городе. Уверен, он станет местом для тренировок и отдыха не только профессиональных спортсменов, но и всех жителей нашего жилого квартала, лучшим клубом на Урале».

20 сентября 2019 года в екатеринбургском ЖК «Макаровский» официально открылся большой фитнес-клуб мирового бренда

В день официального открытия членами клуба стали известные уральские спортсмены: чемпионка России по баскетболу и женской команды NBA Евгения Белякова, чемпионка России и Евролиги по баскетболу, обладательница Суперкубка Европы ФИБА Наталья Виеру, чемпионка России и Евролиги Раиса Мусина и др. Как отметил директор баскетбольного клуба УГМК и ХК «Автомобилист» Максим Рябков, список членов сети клубов GOLD’S GYM по всему миру поражает масштабом – в него входят буквально все мировые звезды спорта и кино.

Анна Курникова, Арнольд Шварцнеггер (впервые получил звание «Мистер Олимпия», тренируясь в клубе сети), Билли Кристал, Бритни Спирс, Брук Шилдс, Брюс Спрингстин, Брюс Уиллис, Кельвин Кляйн, Чарли Шин, Чак Норрис, Дэвид Хассельхофф, Деннис Хоппер, Дон Чидл, Дональд Сазерленд, Фэй Данауэй, Джин Хэкмен, Голди Хоун, Хелен Хант, Хилари Суонк, Халк Хоган, Джейн Фонда, Джанет Джексон, Жан Клод Ван Дамм, Джоди Фостер, Джон Кьюсак, Кейт Мосс, Киану Ривз, Коби Брайант, Лэнс Армстронг, Линда Евангелиста, Мэджик Джонсон, Марк Уолберг, Мартин Шин, Мэтт Дэймон, Мел Гибсон, Майкл Джордан, Мишель Пфайффер, Морган Фриман, Мухаммед Али, Николас Кейдж, Оливер Стоун. Оливия Ньютон, Джон Пирс Броснан Ральф Файнс, Роберт Дауни-младший., Роберт Дюваль, Салли Филд, Сэмюэл Л. Джексон Шакил О'Нил, Сэр Энтони Хопкинс Сильвестр Сталлоне, Тед Дансон, Уэсли Снайпс, Вупи Голдберг, Вуди Харрельсон.

«Сегодня мы рады присоединиться к этой блестящей плеяде, и очень благодарны руководству GOLD’S GYM и ЖК «Макаровский» за то, что жизнь любителей спорта в Екатеринбурге отныне станет еще более разнообразной. Заниматься в этом клубе людям будет особенно интересно, потому что тренироваться рядом с ними будут их любимые спортсмены – хоккеисты и баскетболисты. В таком месте каждому захочется работать над собой и совершенствоваться», - сказал Максим Рябков.

Отметим, на сегодняшний день сеть GOLD’S GYM насчитывает свыше 800 клубов в 28 странах мира и более 3 млн постоянных посетителей.