За проект по очистке озера Шарташ в Екатеринбурге заплатят 8,5 миллионов
За проект по очистке озера Шарташ в Екатеринбурге заплатят 8,5 миллионов. Это максимальная цена контракта. Конкурс опубликовали сегодня на сайте госзакупок. Компанию для очистки озера ищет Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.
- Работы по восстановлению и экологической реабилитации озера Шарташ выполняются с целью осуществления мер по охране водного объекта и улучшения экологического состояния озера Шарташ, - указано в документах.
Деньги пойдут из областного бюджета. Первый этап работ подрядчик должен сдать не позднее 2 декабря 2019 года. До этого времени компания должна будет, согласно документам, выполнить инженерные изысканий, в объёме необходимом для разработки проектной документации.
ИСТОЧНИК KP.RU