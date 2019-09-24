2019-09-24T19:54:12+03:00
Общество

За проект по очистке озера Шарташ в Екатеринбурге заплатят 8,5 миллионов

Конкурс опубликован на сайте госзакупок
Алина СУРИНА
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Компанию для очистки озера ищет Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской областиКомпанию для очистки озера ищет Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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За проект по очистке озера Шарташ в Екатеринбурге заплатят 8,5 миллионов. Это максимальная цена контракта. Конкурс опубликовали сегодня на сайте госзакупок. Компанию для очистки озера ищет Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.

- Работы по восстановлению и экологической реабилитации озера Шарташ выполняются с целью осуществления мер по охране водного объекта и улучшения экологического состояния озера Шарташ, - указано в документах.

Деньги пойдут из областного бюджета. Первый этап работ подрядчик должен сдать не позднее 2 декабря 2019 года. До этого времени компания должна будет, согласно документам, выполнить инженерные изысканий, в объёме необходимом для разработки проектной документации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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