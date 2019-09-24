СЕГОДНЯ 19:38 2019-09-24T19:38:06+03:00

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Гостей и жителей Екатеринбурга в Кольцово встретит ретро-автомобиль. В аэропорту открылась новая экспозиция. Автомобиль Ford Model A 1929 года выпуска поставили в зоне прилета внутренних авиалиний. Экспозицию организовали совместно с Музеем автомобильной техники УГМК. Об этом пишет пресс-служба Кольцово в Instagram.

- Автомобиль - свидетель эпохи становления гражданской авиации и современник одного из первых коммерчески успешных пассажирских самолетов. В 1926-1927 годах американский промышленник генри Форд представил миру сразу две новинки - «народный» автомобиль Ford Model A, а также пассажирский самолет Ford Trimotor, - написала пресс-служба Кольцово в Instagram.

Фото: пресс-служба Кольцово

По словам работников аэропорта, некоторое время самолет Ford Trimotor был единственным разрешенным к эксплуатации авиалайнером в США. Потенциальные инвесторы стали обращать внимание на эту сферу благодаря авторитету Генри Форда. Так стал увеличиваться рост авиаперевозок.

ИСТОЧНИК KP.RU