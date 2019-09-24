СЕГОДНЯ 18:55 2019-09-24T18:55:18+03:00

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В Верхотурье завершился 18-дневный Симеоновский крестный ход. 83 паломника, шествовавшие из Екатеринбурга в Верхотурье, достигли духовной столицы Урала. Как рассказали в пресс-службе екатеринбургской епархии, колонна крестоходцев вышла из села Красногорского сегодня рано утром. Преодолев 30 км, в 14:00 паломники подошли к Верхотурью. Недалеко от города их встретил наместник Свято-Николаевского мужского монастыря и благословил шествие. Во врата Свято-Николаевского монастыря вошло уже почти 100 крестоходцев.

- Общее число участников составило около 350 человек. При этом 50 паломников прошли весь 370-километровый путь полностью. Из них около 20 человек ранее уже ходили Симеоновским ходом, а 30 - новые, съехавшиеся со всех уголков страны, от Санкт-Петербурга до Барнаула, чтобы многодневными молитвами и подвигом крестохождения придать для себя новый духовный смысл наступающему ныне празднику перенесения мощей праведного Симеона, - рассказал организатор Симеоновского крестного хода, исполнительный директор Уральского православного патриотического общества во имя Николая Чудотворца Олег Викторович Морозов.

За 18 дней паломники преодолевают 370 километров и к дням святого Симеона достигают духовной столицы Урала, что принять участие в празднованиях. Нынешнее молитвенное шествие началось 7 сентября в Екатеринбурге.

25 сентября Русская Православная Церковь отмечает перенесение мощей святого праведного Симеона Верхотурского и всея Сибири чудотворца. 24 и 25 сентября в Верхотурье пройдут празднования памяти святого праведного Симеона Верхотурского. Праздничные богослужения возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

ИСТОЧНИК KP.RU