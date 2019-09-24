Одевайтесь теплее: в Екатеринбург придут заморозки

СЕГОДНЯ 18:26 2019-09-24T19:00:29+03:00

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В Екатеринбург придут заморозки. Минусовую температуру градусник покажет завтра ночью. Температура воздуха опустится до минус 3 градусов. Днем будет облачно. Ожидаются небольшие осадки.

- В среду будет облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, днём порывы до 13 метров в секунду. Днём ожидается + 4-6 градусов, ночью заморозки до 0 и -2, - рассказали синоптики.

В четверг также обещают облачность и осадки. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Столбики термометров днём покажут + 4-6 градусов, ночью опустятся до 0 и + 2 градусов, возможны заморозки до - 3.

ИСТОЧНИК KP.RU