Школьники двух отдаленных территорий начали путь к знаниям от «Точки роста»

СЕГОДНЯ 17:52 2019-09-24T17:52:57+03:00

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Официальное открытие двух центров «Точка роста» состоялось в Екатеринбурге во вторник, 24 сентября 2019 года, на базе школы № 55 (поселок Совхозный, улица Городская, 2б) и школы № 179 (поселок Северка, улица Строителей, 48).

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создаются на базе сельских школ в рамках национального проекта «Образование». Единые дата и время открытия федеральной сети центров установлены Министерством просвещения Российской Федерации.

Почетными гостями школы № 55 стали заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, Глава администрации Ленинского района Дмитрий Ноженко.

Директор школы № 55 поселка Совхозный Алексей Махновецкий провел для гостей экскурсию по двум кабинетам, где была обновлена материально-техническая база и созданы функциональные зоны.

В кабинете формирования цифровых и гуманитарных компетенций с начала учебного года уже проходят занятия для 6 – 11 классов по информатике, технологии и ОБЖ. Здесь Дмитрий Баранов лично протестировал очки виртуальной реальности.

Второе помещение предназначено для проектной деятельности. Учащиеся под руководством учителя информатики, в прошлом – выпускника школы Тарона Барсегяна продемонстрировали гостям запуск разнокалиберных квадрокоптеров при помощи специальной программы, установленной на планшете. В перспективе таким «игрушкам» можно найти вполне реальное применение, например, использовать для проектной съемки, - пояснил директор школы.

Также в помещении расположены шахматная гостиная и медиазона, расположившись перед которой почетные гости при помощи собственных смартфонов смогли передать школе свои пожелания.

«Наша школа вошла в проект федерального значения как школа сельского типа. Таких сегодня в России более 2 тысяч, и мы получили возможность обновить не только внешнее оформление помещений и содержание в части техники, но и образовательные программы для того, чтобы вместе с ребятами выйти на новый уровень проектной деятельности, творчества. С нового учебного года здесь проходят уроки, а с 1 октября начнется дополнительное образование: шахматы, проектная работа и углубленное программирование. В планах – моделирование и дальнейшее изучение информационных технологий в части VR, квадрокоптеров и других направлений», - рассказал директор школы № 55 Алексей Махновецкий.

Всего в рамках проекта в школу поступило следующее оборудование: VR-очки, три малых квадрокоптера и один большой плюс специальная программа к ним, шахматный комплекс, SMART-экран, принадлежности для занятий по технологии (столярные принадлежности), а также краски для 3-D принтера. «Прибытие самого принтера и новых ноутбуков для кабинета информатики ожидаем со дня на день», - рассказал учитель информатики Тарон Барсегян.

Отметим, целями деятельности центров «Точка роста» являются создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение школьниками основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей.

Заместитель Главы Екатеринбурга по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов:

От увиденного в школе поселка Совхозный у меня остались самые положительные впечатления. Это, действительно, «Точка роста». На базе одной из крепких, добротных школ появился новый очаг развития наших детишек. Цифровой класс, класс проектной деятельности – это то, о чем многие центральные школы могут только мечтать. Я благодарен директору Алексею Витальевичу Махновецкому, который провел очень большую работу, оформил все документы для того, чтобы стать площадкой национального проекта и получить финансирование на развитие новых технологий в своей школе. Надеюсь, что в следующем году у нас появится уже не две, а десять «Точек роста»!

ИСТОЧНИК KP.RU