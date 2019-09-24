2019-09-24T18:09:24+03:00
Общество

«Будут строить дом»: проезд по улице Калинина в Екатеринбурге закрыли на год

Движение транспорта ограничили строители
Алина СУРИНА
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На время строительства жилого дома движение транспорта направляется в объездНа время строительства жилого дома движение транспорта направляется в объездФото: Алексей БУЛАТОВ
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Проезд по улице Калинина в Екатеринбурге закрыли на год. Движение транспорта ограничили строители. Рабочие будут строить здесь многоэтажный жилой дом. Проезд по улице Калинина в границах улиц Бакинских комиссаров - Калинина - Уральских рабочих - переулка Соснового будет закрыт до 12 сентября 2020 года.

- Движение транспорта закрыло акционерное общество «Корпорация Атомстройкомплекс». Строители предлагают гражданам с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям следует обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя маршрут передвижения, - добавили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

На время строительства жилого дома движение транспорта направляется в объезд: по улицам Бакинских комиссаров - Калинина - Уральских рабочих и переулку Сосновому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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