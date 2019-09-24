СЕГОДНЯ 17:16 2019-09-24T17:17:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии с пострадавшим велосипедистом. Водитель скрылся с места происшествия. Неизвестный на белой машине наехал на 50-летнюю женщину велосипедиста рано утром 19 сентября на Малышева, 53.

- Водитель при повороте налево, на улицу Красноармейскую, допустил наезд на 50-летнюю женщину, которая двигалась на велосипеде по улице Малышева со стороны улицы М.Сибиряка в сторону улицы Белинского, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Пострадавшая с переломом ноги была госпитализирована в больницу. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции выясняются обстоятельства происшествия.

Очевидцев ДТП просят помочь в поисках скрывшегося водителя, позвонив в Госавтоинспекцию города Екатеринбурга по телефонам: 8 (343) 254-70-84 или 8 (967) 6370275. Обратившимся в ГИБДД гарантируют конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU