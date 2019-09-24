2019-09-24T17:17:22+03:00
Общество

В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии с пострадавшим велосипедистом

Водитель скрылся с места происшествия
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГИБДД ЕкатеринбургаФото: пресс-служба ГИБДД Екатеринбурга
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге ищут очевидцев аварии с пострадавшим велосипедистом. Водитель скрылся с места происшествия. Неизвестный на белой машине наехал на 50-летнюю женщину велосипедиста рано утром 19 сентября на Малышева, 53.

- Водитель при повороте налево, на улицу Красноармейскую, допустил наезд на 50-летнюю женщину, которая двигалась на велосипеде по улице Малышева со стороны улицы М.Сибиряка в сторону улицы Белинского, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Пострадавшая с переломом ноги была госпитализирована в больницу. В настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции выясняются обстоятельства происшествия.

Очевидцев ДТП просят помочь в поисках скрывшегося водителя, позвонив в Госавтоинспекцию города Екатеринбурга по телефонам: 8 (343) 254-70-84 или 8 (967) 6370275. Обратившимся в ГИБДД гарантируют конфиденциальность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники двух отдаленных территорий начали путь к знаниям от «Точки роста»
«Будут строить дом»: проезд по улице Калинина в Екатеринбурге закрыли на год
ВИЗ-Сталь переходит на работу по новым стандартам трансформаторной стали
В Екатеринбурге дорожный знак упал на женщину, после того как на него налетела машина
При поддержке ЕВРАЗа педагоги Урала и Сибири из проекта "Детский форсайт" побывали на стратегической сессии в Москве
Как самому распознать рак полости рта: советы специалиста
Следственный комитет и прокуратура Свердловской области займутся расследованием смертельной аварии на Малышева
Городские власти продемонстрировали готовность к равному и открытому диалогу
«Его надо изолировать от общества»: виновника смертельной аварии на Малышева отправят на психиатрическую экспертизу
На Урале на учет поставили почти 300 бесхозных газопроводов
В Екатеринбурге назначили нового начальника Екатеринбургской таможни
СКР расследует аварию с автобусом под Нижним Тагилом, в которой погиб человек