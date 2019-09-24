В Екатеринбурге дорожный знак упал на женщину, после того как на него налетела машина
Пострадавшая в больнице
Фото: Инцидент Екатеринбург
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В Екатеринбурге после столкновения машины Toyota с дорожным знаком, указатель упал на женщину. Авария произошла сегодня вечером. Пострадавшую екатеринбурженку увезли в больницу. У женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Легковушка столкнулась с «Газелью» на перекрестке 40-летия Октября - Кировградской, после чего ее выкинуло на дорожный знак.
- На перекрестке столкнулись два транспортных средства. Иномарка отлетела на дорожный знак, и он упал на пешехода. На месте работают инспекторы, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.
ИСТОЧНИК KP.RU