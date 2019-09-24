2019-09-24T17:07:26+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге дорожный знак упал на женщину, после того как на него налетела машина

Пострадавшая в больнице
Алина СУРИНА
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Фото: Инцидент ЕкатеринбургФото: Инцидент Екатеринбург
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В Екатеринбурге после столкновения машины Toyota с дорожным знаком, указатель упал на женщину. Авария произошла сегодня вечером. Пострадавшую екатеринбурженку увезли в больницу. У женщины закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. Легковушка столкнулась с «Газелью» на перекрестке 40-летия Октября - Кировградской, после чего ее выкинуло на дорожный знак.

- На перекрестке столкнулись два транспортных средства. Иномарка отлетела на дорожный знак, и он упал на пешехода. На месте работают инспекторы, - рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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