Как самому распознать рак полости рта: советы специалиста

СЕГОДНЯ 16:16 2019-09-24T16:56:15+03:00

Не забывайте посещать стоматолога и выполняйте его рекомендации Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Оказывается, 20% всех онкологических заболеваний приходится на полость рта. О том, как вовремя заметить опасное новообразование, и что делать дальше в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» рассказал врач-онколог Марат Хусаинов.

КОГДА ИДТИ К ВРАЧУ

По его словам, выявляемость таких опухолей очень низкая: около 60% злокачественных образований в полости рта выявляются на 3 и 4 стадии болезни.

- Наша задача – научиться быстро выявлять эти опухоли и научить людей самообследованию, - говорит врач-онколог.

С 1 января 2020 года в поликлиниках Свердловской области откроются кабинеты по ранней диагностике рака полости рта. Сейчас такие кабинеты уже работают в Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Ирбите.

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- Если новообразование в полости рта не проходит в течение двух недель, значит нужно идти к специалисту. Это нужно сделать, если начался рост новообразования. Тем более это нужно сделать, если нарост меняет цвет, происходит его уплотнение, - говорит Марат Хусаинов.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ САМ

Определить начало болезни просто. С противоположной здоровой стороны человек трогает слизистую, она мягкая, скользит под пальцами, нет боли. Также нет ощущения посторонних наростов.

Потом человек переводит палец на больную сторону и повторяет процедуру. Если он заметит: 1) кровь на пальце 2) уплотнение, то это почти 100% опухолевый рост.

Марат Хусаинов рассказал, что делать в случае опасностиФото: Павел Кислицын

ЧТО ДЕЛАТЬ

В течение первых двух недель нужно обратиться к районному стоматологу. Он проконсультирует и определит дальнейшие действия. Главное – не упустить время.

На самом деле, рак не возникает на ровном месте. Развитию болезни способствуют несколько факторов. Во-первых, риск велик, когда организм человека ослаблен и ресурсы исчерпаны. Во-вторых, если полость рта подвержена постоянным повреждениям. В-третьих, если изменен структурный состав слизистой поверхности.

В конечном итоге это может привести к предопухолевым процесса, а в итоге – к злокачественному образованию.

ВЫЛЕЧИЛИСЬ ОТ ОНКОЛОГИИ – ЧТО ДАЛЬШЕ?

Врач Марат Хусаинов говорит, что онкологи дают бывшим пациентам несколько схожих советов. Первое: нельзя загорать, второе: нельзя применять электрофизиопроцедуры, третье: не применяйте биостимуляторы – женьшень, китайский лимонник и элеутерококк, четвертое: определенное время нельзя беременеть.

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ИСТОЧНИК KP.RU