2019-09-24T16:30:16+03:00
Общество

Следственный комитет и прокуратура Свердловской области займутся расследованием смертельной аварии на Малышева

Специалисты проверят могли ли быть действия Васильева умышленными
Алина СУРИНА
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Следственный комитет и прокуратура Свердловской области займутся расследованием смертельной аварии на МалышеваСледственный комитет и прокуратура Свердловской области займутся расследованием смертельной аварии на Малышева
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Следственный комитет и прокуратура Свердловской области займутся расследованием смертельной аварии на Малышева. Специалисты проверят могли ли быть действия Васильева умышленными. Ранее делом Владимира Васильева занимался специализированный отдел ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области. Сейчас виновник ДТП остается в СИЗО.

- По постановлению прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова уголовное дело о резонансном ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге передано для дальнейшего расследования в региональное Следственное управление СК России, - подтвердили в следственном комитете.

Напомним, экспертиза показала, что виновник аварии был трезвым. В результаты исследования никто не верит. Четвертого августа Васильев протаранил два автомобиля, стоявшие на красном у светофора, следом он зацепил еще две иномарки. Двое человек - водитель и пассажир «убера», погибли на месте. Сейчас виновник ДТП находится в СИЗО.

- Прокуратура проверит действия Владимира Васильева на предмет их умышленного характера по постановлению, подписанному лично прокурором Свердловской области Сергеем Охлопковым, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Напомним, сегодня стало известно, что виновника смертельной аварии на Малышева отправят на психиатрическую экспертизу. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал адвокат сестры погибшего пассажира такси Андрей Володин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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