2019-09-24T15:37:40+03:00
Общество

Городские власти продемонстрировали готовность к равному и открытому диалогу

Решение городской Думы назначить проведение общегородского опроса по выбору площадки для строительства собора Святой Екатерины прокомментировала общественный деятель, жительница уральской столицы Екатерины Сапрыкина
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Избирательная комиссия Екатеринбурга подготовит свыше 800 тысяч опросных листовИзбирательная комиссия Екатеринбурга подготовит свыше 800 тысяч опросных листовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Решение городской Думы назначить проведение общегородского опроса по выбору площадки для строительства собора Святой Екатерины прокомментировала общественный деятель, жительница уральской столицы Екатерины Сапрыкина.

«Выбранный вариант является наиболее оптимальным: он позволяет сэкономить бюджетные средства и провести всю процедуру оперативно, не затягивая весь процесс. Отлично, что удалось найти тот формат, который, во-первых, вызывает доверие горожан, во-вторых, отразит объективные данные. Городские власти продемонстрировали свою готовность к равному и открытому диалогу, а также обсуждению проблемы, не поддавшись при этом на различные провокации определённых групп граждан», – считает Екатерина Сапрыкина.

Отметим, что Избирательная комиссия Екатеринбурга подготовит свыше 800 тысяч опросных листов, которые будут включать два варианта: территория бывшего Уральского приборостроительного завода (улица, Горького, 17) и участок за Макаровским мостом в границах улицы Энергостроителей – набережной Рабочей Молодёжи – улицы Челюскинцев. Принять участие в опросе смогут исключительно совершеннолетние граждане, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства в уральской столице. Бюджетные расходы на проведение опроса не должны превысить 6 миллионов рублей. Сам опрос пройдёт на специальных участках в воскресенье, 13 октября 2019 года, с 8 до 20 часов.

Подробно с полным текстом постановления можно ознакомиться на Официальном портале Екатеринбурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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