2019-09-24T15:19:38+03:00
Происшествия

«Его надо изолировать от общества»: виновника смертельной аварии на Малышева отправят на психиатрическую экспертизу

Адвокат будет добиваться, чтобы Владимира Васильева обвинили по более тяжкой статье
Олег Галимов
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Адвокаты родственников погибших будут просить оставить виновника аварии под арестомАдвокаты родственников погибших будут просить оставить виновника аварии под арестом
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Виновника смертельной аварии на улице Малышева Владимира Васильева проверят на вменяемость. Уличного художника отправят на экспертизу в свердловскую клиническую психиатрическую больницу. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал адвокат сестры погибшего пассажира такси Андрей Володин.

Водитель такси и его пассажир скончались на месте. Фото: МЧС

Водитель такси и его пассажир скончались на месте. Фото: МЧС

По его словам, он будет добиваться переквалификации уголовного дела на статью 105 УК «Убийство».

- Если обвиняемый жалуется на здоровье, то следователи обязаны направить его к врачу. В случае, если специалисты подтвердят, что Васильев здоров, то его надо судить по более суровой статье. А если нет – то изолировать от общества, - пояснил Володин.

Сейчас Васильев находится в СИЗО, но до 4 октября состоится новое заседание по продлению меры пресечения. Адвокаты родственников погибших будут просить оставить виновника аварии под арестом.

Отметим, что по данным «Комсомолки», отцом Владимира является бывший заместитель начальника Росгвардии по Уральскому округу по финансовым вопросам Сергей Васильев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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