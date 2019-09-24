СЕГОДНЯ 14:13 2019-09-24T15:10:38+03:00

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В Екатеринбурге назначили нового начальника Екатеринбургской таможни. Им стал первый заместитель начальника Оренбургской таможни Евгений Горохов. Его перевели в Свердловскую область еще 20 сентября.

- В 1993 году он был назначен на должность инспектора таможенного поста, с 2001 по 2013 год занимал должности начальника отделения, заместителя начальника Оренбургского таможенного поста, начальника Соль-Илецкого таможенного поста, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

С 2013 по 2019 года Евгений Горохов был первым заместителем начальника Оренбургской таможни. Отметим, что должность начальника была вакантна около года - все это время обязанности руководителя исполнял первый заместитель начальника.

ИСТОЧНИК KP.RU