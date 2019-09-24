2019-09-24T14:23:08+03:00
Происшествия

СКР расследует аварию с автобусом под Нижним Тагилом, в которой погиб человек

Для того чтобы освободить пассажиров и водителей, пришлось вызывать спасателей МЧС
Мария Трапезникова
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Фото: ГИБДД по Свердловской областиФото: ГИБДД по Свердловской области
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Следственный комитет проводит доследственную проверку по поводу серьезного ДТП с пассажирским автобусом под Нижним Тагилом, которое произошло сегодня днем. В аварии погиб один пассажир.

- Водитель автобуса НефАЗ не справился с управлением и врезался в «назель» от чего грузовик отбросило в «опель», который отбросило на «ниссан». Также автобус НефАЗ выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с ВАЗ-2109, - отметили в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

В результате этого погиб пассажир «газели», и пострадал ее водитель. Для того чтобы достать пассажиров и водителей автомобилей, пришлось вызывать спасателей МЧС. Одной из возможных версий ГИБДД рассматривают неисправность тормозов у автобуса.

Фото: ГИБДД по Свердловской области

Фото: ГИБДД по Свердловской области

- Сейчас выясняются обстоятельства трагедии. В том числе будет проверяться, проходил ли водитель автобуса предрейсовый медосмотр и инструктаж и насколько регулярно проводился техосмотр машины, - добавили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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