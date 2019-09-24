Уральское предприятие задолжало своим сотрудникам больше 1,1 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:17 2019-09-24T14:24:06+03:00

Зарплату им выплатили только после вмешательства прокуратуры

Изменить размер текста: A A

В Серове предприятие задолжало своим бывшим сотрудникам больше 1,1 миллиона рублей. Предприятие проверила прокуратура и нашла нарушения в соблюдении трудового договора. В связи с этим 31 работник был уволен, но зарплату им всем так и не выплатили.

- Разбираясь с этим делом, прокурор неоднократно заслушивал руководство предприятия, по результатам которого был разработан график погашения задолженности, в соответствии с которым организацией предпринимались необходимые меры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Всем виновным назначили штрафы на общую сумму в 40 тысяч рублей, а бывшим работникам предприятия полностью выплатили зарплату.

ИСТОЧНИК KP.RU