Житель Екатеринбурга начал качаться, чтобы стать похожим на Дуэйна «Скалу» Джонсона
Евгений Башин тренируется в лесу и отмечает под каждым постом легенду американского реслинга
Евгений Башин надеется, что звезда Голливуда заметит его и даст несколько советов по набору массы или пригласит на съемки нового фильма.
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Житель Екатеринбурга Евгений Башин решил привлечь внимание американского актера Дуэйна Джонсона. Для этого уралец стал качаться в лесу и отмечать под каждым своим постом в Instagram легенду американского реслинга.
Башин надеется, что звезда Голливуда заметит его и даст несколько советов по набору массы или пригласит на съемки нового фильма.
Друзья поддержали Евгения в его инициативе
Стоит напомнить, что другой уралец – Леон Янин сыграет в одном фильме с Джейсоном Стетемом.
ИСТОЧНИК KP.RU