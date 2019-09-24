Житель Екатеринбурга начал качаться, чтобы стать похожим на Дуэйна «Скалу» Джонсона

СЕГОДНЯ 12:14 2019-09-24T12:14:40+03:00

Евгений Башин надеется, что звезда Голливуда заметит его и даст несколько советов по набору массы или пригласит на съемки нового фильма.

Евгений Башин тренируется в лесу и отмечает под каждым постом легенду американского реслинга

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Житель Екатеринбурга Евгений Башин решил привлечь внимание американского актера Дуэйна Джонсона. Для этого уралец стал качаться в лесу и отмечать под каждым своим постом в Instagram легенду американского реслинга.

Башин надеется, что звезда Голливуда заметит его и даст несколько советов по набору массы или пригласит на съемки нового фильма.

e_bashin Друзья поддержали Евгения в его инициативе

Стоит напомнить, что другой уралец – Леон Янин сыграет в одном фильме с Джейсоном Стетемом.

ИСТОЧНИК KP.RU