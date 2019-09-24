2019-09-24T11:23:44+03:00
Общество

«Все идет без сбоев»: глава МинЖКХ попросил поскорее дать уральцам тепло

Сейчас из-за холодов в городе закрыты детсад и школа
Мария Трапезникова
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Глава МинЖКХ попросил УК и ТСЖ поскорее подключить горожан к теплуГлава МинЖКХ попросил УК и ТСЖ поскорее подключить горожан к теплуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов попросил УК и ТСЖ укорить запуск тепла в квартиры свердловчан. Он отметил, что пока что все подключения идут без сбоев и отклонений от графика.

- На текущем этапе, когда системы уже запущены, муниципалитетам, а особенно УК, следует ускорить запуск внутридомовых систем, усилить работу с жителями и доводить до них исчерпывающую информацию о том, когда появится тепло – не в целом на территории, а в каждом конкретном доме, в отдельно взятой школе или детском саду, - отметил МинЖКХ.

В мэрии отмечают, что к 1 октября отопление появится у всех горожан – в том числе в домах тех ТСЖ, которые подали заявки о подключении в более поздние сроки.

Кстати, напомним, что вчера стартовал третий этап пуска тепла. Но из-за того, что в некоторых районах еще холодно, временно пришлось закрыть детсад и школу. Вернуть детей в строй планируют сразу после подключения отопления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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