Бегал в голубом шарфе: в Екатеринбурге А.С Пушкин ограбил студента

СЕГОДНЯ 11:11 2019-09-24T11:11:32+03:00

До решения суда они будут в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге полиция задержала двоих грабителей, которые украли у студента телефон. По данным городского управления МВД, преступление было совершено 20 сентября в полночь.

- Двое мужчин на Восточной, угрожая предметом, похожим на пистолет, вытащили у студента 1 курса сотовый телефон и скрылись, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – Молодой человек сразу обратился в полицию, с его слов составили фоторобот обидчиков.

Подельник Пушкина и давний друг Виктор. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Андрей Пушкин. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Поймать воришек удалось по горячим следам, ими оказались двое безработных друзей. Позже выяснилось, что одним из грабителей оказался ранее судимый за кражи Андрей Пушкин и его друг Виктор. Примечательно, что студент запомнил лицо Пушкина из-за его голубого шарфа.

До решения суда они будут находиться под стражей – им грозит до 10 лет колонии. Полиция просит всех, кто пострадал от их рук, обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU