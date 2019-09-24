2019-09-24T11:25:07+03:00
Общество

Школьники ликуют: в екатеринбургской гимназии отменили уроки из-за холодов

Детей временно перевели на дистанционное обучение
Мария Трапезникова
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Фото: Google MapsФото: Google Maps
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В Екатеринбурге гимназия №47 временно отметила уроки и перевела школьников на дистанционное обучение. К такому решению прибегли из-за отсутствия отопления в классах.

- В связи с низким температурным режимом в учебных классах, спортивных залах, коридорах гимназии и с целью сохранения здоровья обучающихся образовательный процесс переводится на дистанционную форму обучения до запуска тепла, - говорится в приказе, опубликованном на сайте гимназии.

Фото: официальный сайт гимназии №47

Фото: официальный сайт гимназии №47

В пресс-службе департамента образования Екатеринбурга отметили, что пока что это единственная школа, которая прибегла к такому формату.

- Отопление в школе должны дать к концу недели, все идет согласно графику, - добавила пресс-секретарь Екатерина Катыхина.

Напомним, что в такой же ситуации оказался один из детских садов. А вчера стартовал третий этап подключения к теплу. Вместе с тем, МинЖКХ по Свердловской области Николай Смирнов попросил все УК и ТСЖ поскорее подключить горожан к теплу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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