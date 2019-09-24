2019-09-24T10:38:57+03:00
Экономика

Предпринимателям и врачам Екатеринбурга рассказали, как помочь женщинам, пережившим утрату ребенка

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, организовал мастер-класс для социальных предпринимателей Екатеринбурга
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Навстречу переменамНавстречу переменам
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Екатеринбург – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, организовал мастер-класс для социальных предпринимателей Екатеринбурга. Своим опытом с участниками встречи поделилась Александра Фешина, финалистка конкурса «Навстречу переменам» и учредитель фонда «Свет в руках».

Благотворительный фонд помощи родителям в трудной жизненной ситуации «Свет в руках» занимается оказанием бесплатной профессиональной психологической помощи и информационной поддержкой родителей при потере ребенка во время беременности, родов или в течение первого месяца после рождения. В 2018 году руководитель фонда Александра Фешина стала финалисткой всероссийского конкурса социальных инициатив в сфере детства «Навстречу переменам», партнером которого является компания Tele2.

На встрече с социальными предпринимателями в Екатеринбурге Александра рассказала, как из личной истории родилась идея помощи женщинам, пережившим утрату ребенка. Также она уделила внимание этапам создания фонда, объяснила его направления работы и финансовую составляющую.

Кроме того, в Екатеринбурге представители фонда «Свет в руках» провели обучающий курс для врачей "Взаимодействие с пациентом в ситуации перинатальной утраты" (при поддержке фонда Президентских грантов). На курсе присутствовали 75 ведущих специалистов региона. В рамках обучения акушеры-гинекологи, детские неонатологи и реаниматологи узнали об алгоритмах взаимодействия с пациентами в процессе и после утраты, познакомились с конкретными техниками защиты, помогающими избежать эмоционального выгорания.

Александра Фешина, финалистка всероссийского конкурса социальных предпринимателей «Навстречу переменам», учредитель фонда «Свет в руках»:

«Два дня пребывания в Екатеринбурге оказались чрезвычайно продуктивными и насыщенными событиями. Совершенно новый для меня опыт - участие во встрече социальных предпринимателей Свердловской области по приглашению Tele2 и фонда «Навстречу Переменам». Приятно порадовала вовлечённость всех участников встречи - то, с каким интересом они слушали, задавали вопросы, как горели их глаза. Делилась опытом – рассказывала о том, как и откуда получать поддержку, давая жизнь новому социальному проекту. Идею проведения подобных встреч нахожу очень удачной».

ИСТОЧНИК KP.RU

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