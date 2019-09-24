Профилактика правонарушений: помощь – молодым, защита – пожилым

СЕГОДНЯ 10:12 2019-09-24T10:12:00+03:00

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Первый заместитель Главы Екатеринбурга Александр Ковальчик провёл очередной заседание Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в уральской столице.

Первым вопросом повестки дня члены комиссии заслушали доклад об организации индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического учёта. О том внедрении в Екатеринбурге программы восстановительных технологий для решения конфликтов – как одного из направлений профилактики правонарушений в детской и подростковой среде – рассказала директор МБУ «Центр социально-психологической помощи детям и молодежи «Форпост» Юлия Дерягина.

Заместитель директора ГКУ «Екатеринбургский центр занятости» Сергей Краснопёров проинформировал собравшихся об оказании содействия в занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время. По его информации, в 2019 году служба занятости должна трудоустроить более 3 тысяч несовершеннолетних подростков от 14 до 18 лет.

«Сегодня Центр занятости сотрудничает с 46 работодателями, в числе которых недавно появились АО «Тепличное», фабрика «Конфи», завод «Уралтрансмаш» и другие, – отметил Сергей Краснопёров. – Многие подростки этим летом смогли подработать на этих и других предприятиях, а до конца года будет трудоустроено еще 600 человек. С июня по август 2019 года юные екатеринбуржцы в общей сложности смогли заработать 3,35 миллиона рублей. Наибольшую зарплату предлагали им на предприятиях «Промсвязь», «Вектор», «Водоканал» и ряде других – от 10 до 20 тысяч рублей ежемесячно».

Тем не менее, следует признать, что работодатели неохотно идут на сотрудничество в этом вопросе с Центром занятости. И количество их недостаточно для такого большого города, как Екатеринбург.

«Работа по трудоустройству подростков для предприятий – это ощутимая социальная нагрузка, и не всегда выгодная, – отметил Александр Ковальчик. – Тем не менее, вести её надо обязательно».

Следующим вопросом повестки дня участники заседания рассмотрели проблему ликвидации несанкционированных автопарковок на территории Екатеринбурга. О ней рассказала заместитель председателя Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга Анна Жолобова. По её словам, в 2019 году уже выявлено 172 несанкционированные парковки, по 161 факту материалы были переданы в полицию. Тем не менее, даже в случае выявления правонарушений, объекты не демонтируются или после освобождения земельные участки занимаются вновь. Также, по словам Анны Жолобовой, отсутствует взаимодействие в этом вопросе с органами полиции или прокуратуры.

«Надо юридически проработать этот вопрос, а также наладить взаимодействие Земельного комитета с органами правопорядка», – предложил Александр Ковальчик.

О принимаемых мерах по профилактике правонарушений в отношении граждан пожилого возраста участников заседания проинформировали начальник отдела УУП и ПДН Управления МВД России по городу Екатеринбургу Александр Вавилов и директор МБУ «Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей Янина Голубева.

В частности, Янина Голубева рассказала, что в последнее время возросло число мошеннических действий в отношении пожилых различных «лжекоммунальщиков», представителей сомнительных медицинских клиник, юридических контор, банков, микрофинансовых организаций, навязывающих пожилым людям дорогостоящие товары и услуги.

«Чтобы пожилому человеку не продали одеяло за 100 тысяч рублей, или лекарство – за 200, необходимо понятно и доходчиво информировать их, научить людей говорить «нет», и не открывать двери всем подряд», – отметила Янина Голубева. Все это, как заявил представитель екатеринбургской полиции, правоохранительные органы уже давно практикуют, но возросший уровень коммуникационных технологий не всегда позволяет быстро и эффективно бороться с мошенниками.

Участники заседания пришли к единому мнению: для того, чтобы достичь эффективных результатов в этом вопросе, необходимо взаимодействие всех городских служб, направленное на выявление и предупреждение такого рода правонарушений в отношении пожилых людей.

Подводя итоги комиссии, Александр Ковальчик отметил, что вопросы, рассмотренные в ходе заседания, крайне актуальны, и очень важно вести эту работу на постоянной основе, не останавливаясь на достигнутом.

ИСТОЧНИК KP.RU