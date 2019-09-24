На Урале ловят владельцев оружия, которые просрочили разрешения

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-24T09:56:35+03:00

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В Свердловской области сотрудники Росгвардии устроили рейд по владельцам оружия, которые просрочили разрешительные документы. Он проходит с 16 сентября. Только за первую неделю было проверено 1 192 жителя и выявлено 46 нарушителей: просроченными оказались 53 оружия.

- В результате принятых мер с начала проведения профилактического мероприятия количество граждан, своевременно не продливших разрешительные документы на гражданское оружие, снизилось на 32%, - отметили в пресс-службе Росгвардии. – Работа с указанной категорией граждан будет продолжена.

Ведомство напоминает, что необходимо вовремя продлевать разрешение на хранение оружия. В противном случае владельцу грозит штраф от 3 до пяти 5 рублей или арест от 5 до 15 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU