До Нового года: дорожники закрыли на ремонт переулок Верхний

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-24T09:24:35+03:00

В Екатеринбурге до Нового года закрывают движение по переулку Верхнему Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге дорожники закрыли на ремонт еще одну дорогу – переулок Верхний. Об этом сообщил в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

- Движение будет приостановлено с сегодняшнего дня по 30 декабря в квадрате улиц Донбасская – переулок Черниговский – Орловская - XXI Партсъезда, - уточнили там. – Это делается в связи со строительством жилого дома по переулку Верхнему.

Фото: Яндекс.Карты

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и заранее планировать маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU