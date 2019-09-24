До Нового года: дорожники закрыли на ремонт переулок Верхний
На участке будут строить дом
В Екатеринбурге до Нового года закрывают движение по переулку ВерхнемуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге дорожники закрыли на ремонт еще одну дорогу – переулок Верхний. Об этом сообщил в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
- Движение будет приостановлено с сегодняшнего дня по 30 декабря в квадрате улиц Донбасская – переулок Черниговский – Орловская - XXI Партсъезда, - уточнили там. – Это делается в связи со строительством жилого дома по переулку Верхнему.
Фото: Яндекс.Карты
Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обращать внимание на новые знаки и заранее планировать маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU