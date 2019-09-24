«Я готов принять любое мнение»: лидер «Чайфа» поддержал опрос по храму в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 09:13 2019-09-24T09:13:15+03:00

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Лидер уральской рок-группы «Чайф» Владимир Шахрин поддержал проведение опроса о выборе площадки под строительство храма Святой Екатерины.

- Эта идея уже давно витала в воздухе, напрашивалась сама собой, – передает слова музыканта пресс-служба мэрии. – Очевидно, что опрос нужен жителям. Очевидно, что в обществе есть разные мнения по поводу строительства храма. И опрос даст возможность высказаться всем горожанам вне зависимости от той или иной точки зрения. Я готов принять любое мнение, место, которое наберёт наибольшее количество голосов. Уверен, горожане в состоянии принять решение, и оно будет компромиссным и консолидированным. Ещё очень важно, что это решение будет оптимальным.

Напомним, что по итогам последнего заседания было выдвинуто две возможных площадки – на месте Приборостроительного завода и в акватории пруда рядом с Макаровским мостом.

ИСТОЧНИК KP.RU