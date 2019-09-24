На Урале пенсионерке, которую обманули «черные» риэлторы, вернули дом
Судебные приставы Сухого лога вернули пенсионерке квартиру, которую забрали у нее «черные» риэлторы. Женщина была инвалидом второй группы, и с ней, путем обмана, заключили договор купли-продажи.
- Денег пенсионерка не получила. Вместо этого ей передали только долговую расписку, - отметили в пресс-службе УФССП по Свердловской области. – А вот покупатель не спешила исполнить решение суда и вернуть квартиру женщине.
Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области
Тогда ее пригласили к приставам, где разъяснили все последствия, если она откажется выполнять распоряжение суда. Только после этого она подписала все документы и вернула пенсионерке дом.
ИСТОЧНИК KP.RU