2019-09-24T08:36:23+03:00
Общество

На Урале пенсионерке, которую обманули «черные» риэлторы, вернули дом

С женщиной заключили договор купли-продажи, но денег она так и не получила
Мария Трапезникова
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С женщиной заключили договор купли-продажи, но денег она так и не получила и осталась без домаС женщиной заключили договор купли-продажи, но денег она так и не получила и осталась без домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Судебные приставы Сухого лога вернули пенсионерке квартиру, которую забрали у нее «черные» риэлторы. Женщина была инвалидом второй группы, и с ней, путем обмана, заключили договор купли-продажи.

- Денег пенсионерка не получила. Вместо этого ей передали только долговую расписку, - отметили в пресс-службе УФССП по Свердловской области. – А вот покупатель не спешила исполнить решение суда и вернуть квартиру женщине.

Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

Фото: пресс-служба УФССП по Свердловской области

Тогда ее пригласили к приставам, где разъяснили все последствия, если она откажется выполнять распоряжение суда. Только после этого она подписала все документы и вернула пенсионерке дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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