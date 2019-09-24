Забрали телефон и деньги: в Екатеринбурге задержали мужчин, ограбивших первокурсника

СЕГОДНЯ 08:16 2019-09-24T08:17:25+03:00

Сейчас им грозит до 10 лет тюрьмы

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Полиция Екатеринбурга задержала двух мужчин 29 лет, которых подозревают в разбойном нападении на студента 1 курса. Сейчас в отношении их возбуждено уголовное дело.

- В ночь на 20 сентября двое мужчин на Восточной, угрожая предметом, похожим на пистолет, вытащили у студента 1 курса сотовый телефон и скрылись, - рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. – Молодой человек сразу обратился в полицию, с его слов составили фоторобот обидчиков.

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

Злоумышленников отыскали почти сразу. Ими оказались безработные местные жители, ранее судимые за серию краж. До решения суда оба мужчины находятся под стражей – им грозит до 10 лет колонии.

Полиция просит всех, кто пострадал от их рук, обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (343) 356-42-01 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU