«Это искусственный протест»: екатеринбургский политолог – о голосовании по храму Святой Екатерины

СЕГОДНЯ 07:54 2019-09-24T07:55:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 сентября, будут приняты решения по опросу о площадке под храм Святой Екатерины. Администрация и Гордума планируют сделать его максимально открытым – чтобы учесть мнение широкого круга общественности.

- В этом смысле горожане могут быть уверены, что их голос действительно будет учтен, - отметил политолог, доктор философских наук, руководитель Экспертного клуба Екатеринбурга Анатолий Гагарин. – Попытки дискредитации идеи опроса, самой идеи возрождения храма – это искусственный протест, который нужен только его авторам, чтобы оставить себе пространство для маневра.

Гагарин также отметил, что, в целом, площадки, которые вошли в шорт-лист на голосование, по-настоящему не могут сегодня вызвать отторжения у екатеринбуржцев.

Напомним, что по итогам последнего заседания было оставлено только две площадки – на месте Приборостроительного завода и недалеко от Макаровского моста. Голосование пройдет 13 октября. Полный список мест можно посмотреть здесь.

Еще больше материалов по теме: «КОНФЛИКТ ВОКРУГ ХРАМА-У-ДРАМЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ: ХРОНИКИ ПРОТИВОСТОЯНИЯ»

ИСТОЧНИК KP.RU