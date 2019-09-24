Проходили мимо: в Реже иномарка сбила братьев-подростков
В Реже вчера вечером, 23 сентября, произошло серьезное ДТП, в котором пострадали сразу два пешехода-подростка. Делом занялся режевской СКР. Инцидент произошел около 18:00 на перекрестке улиц Свердлова – Зеленая.
- В ДТП участвовали сразу два автомобиля – «Нива» и Hyundai. Во время столкновения, одна из машин наехала на двух братьев 14 и 15 лет, которые проходили мимо, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.
Пострадавшие мальчики были срочно госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести. Следователи сейчас выясняют точные причины несчастного случая – опрашивают очевидцев и проводят ряд экспертиз.
ИСТОЧНИК KP.RU