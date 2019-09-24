2019-09-24T06:24:21+03:00
Происшествия

Проходили мимо: в Реже иномарка сбила братьев-подростков

За дело взялся СКР
Мария Трапезникова
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Фото: сообщество "Сплетни город Реж" во "ВКонтакте"Фото: сообщество "Сплетни город Реж" во "ВКонтакте"
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В Реже вчера вечером, 23 сентября, произошло серьезное ДТП, в котором пострадали сразу два пешехода-подростка. Делом занялся режевской СКР. Инцидент произошел около 18:00 на перекрестке улиц Свердлова – Зеленая.

- В ДТП участвовали сразу два автомобиля – «Нива» и Hyundai. Во время столкновения, одна из машин наехала на двух братьев 14 и 15 лет, которые проходили мимо, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Пострадавшие мальчики были срочно госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести. Следователи сейчас выясняют точные причины несчастного случая – опрашивают очевидцев и проводят ряд экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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