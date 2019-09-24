2019-09-24T06:12:26+03:00
Общество

«У нас аншлаги, а мы в противогазах»: Коляда-театр оштрафовали за неготовность работать во время войны

Его без ведома основателя включили в список предприятий, которые будут работать во время атомного взрыва
Мария Трапезникова
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Коляда-театр оштрафовали на 50 тысяч за неготовность работать во время атомного взрываКоляда-театр оштрафовали на 50 тысяч за неготовность работать во время атомного взрываФото: Алексей БУЛАТОВ
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Коляда-театр оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушения в сфере гражданской обороны. Изначально хотели присудить все 200 тысяч, но судья снизил цифры.

А все дело в том, что театр, без ведома его основателя, включили в список предприятий, которые в случае войны (или атомного взрыва) будут продолжать работать – как заводы и другие предприятия. Помимо этого, театр хотели оштрафовать еще и за нарушения пожарной безопасности – но этот пунктик сразу исправили.

- Я заплачу им, только пусть отстанут. Потому что с ними лучше не связываться – закроют и все, - написал драматург у себя в Facebook. – Мы даже не знали об этом, нас не поставили в известность. А у нас нет противогазов, тушенки и прочего. Я вот сижу и вижу прямо, как мы во время взрыва спектакли играем. И у нас аншлаги. А мы в противогазах. И едим тушенку.

Драматург отметил, что 50 тысяч рублей – это сборы с одного спектакля, в общем, сумма немаленькая. Вчера Николай Коляда раскритиковал перекопанные тротуары на центральной улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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