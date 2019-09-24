Огонь тушили 60 человек: в Екатеринбурге загорелся цех Уральского дизель-моторного завода
Сегодня рано утром, 24 сентября, на Эльмаше загорелась крыша производственного цеха Уральского дизель-моторного завода. Спасатели получили сообщение о пожаре в 04:38.
- Площадь пожара составила 500 квадратных метров, на место выехали 60 спасателей на 17 спецмашинах, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Огонь локализовали часом позже, в 05:41, а в 06:51 ликвидировано открытое горение. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделение и устанавливаются точные причины возгорания. Никакой информации о пострадавших не поступало.
Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
ИСТОЧНИК KP.RU