Свердловская область вошла в топ регионов, где чаще всего пропадают дети

23 Сент. 21:46 2019-09-23T21:58:18+03:00

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Свердловская область вошла в список регионов – лидеров по стране, где чаще всего пропадают несовершеннолетние.

Причинами исчезновения чаще становятся: конфликты в семье, недопустимое поведение родителей, жестокое обращение с детьми, плохие условия в жизни и отсутствие должного контроля в социальных учреждениях.

Об этом сообщила представитель СКР РФ Светлана Петренко после оперативного совещания под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина. На встрече рассматривался вопрос о розыске без вести пропавших детей и подростков.

В прошлом году силовики получили информацию о пропаже 13 683 несовершеннолетних. Только за первое полугодие 2019 года таких заявлений в правоохранительные органы поступило 8 383. Большинство детей и подростков удалось найти. Сейчас ищут 98 человек.

К поиску пропавших несовершеннолетних подключаются СКР, МЧС, МВД, средства массовой информации, волонтеры. Все эти структуры тесно взаимодействуют между собой.

Кроме Свердловской области в список регионов, где чаще всего пропадают дети, относятся Московская, Иркутская и Нижегородская области, а также Ставропольский и Красноярский края.

ИСТОЧНИК KP.RU