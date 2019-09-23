Свердловская область вошла в топ регионов, где чаще всего пропадают дети
Свердловская область вошла в список регионов – лидеров по стране, где чаще всего пропадают несовершеннолетние.
Причинами исчезновения чаще становятся: конфликты в семье, недопустимое поведение родителей, жестокое обращение с детьми, плохие условия в жизни и отсутствие должного контроля в социальных учреждениях.
Об этом сообщила представитель СКР РФ Светлана Петренко после оперативного совещания под руководством главы ведомства Александра Бастрыкина. На встрече рассматривался вопрос о розыске без вести пропавших детей и подростков.
В прошлом году силовики получили информацию о пропаже 13 683 несовершеннолетних. Только за первое полугодие 2019 года таких заявлений в правоохранительные органы поступило 8 383. Большинство детей и подростков удалось найти. Сейчас ищут 98 человек.
К поиску пропавших несовершеннолетних подключаются СКР, МЧС, МВД, средства массовой информации, волонтеры. Все эти структуры тесно взаимодействуют между собой.
Кроме Свердловской области в список регионов, где чаще всего пропадают дети, относятся Московская, Иркутская и Нижегородская области, а также Ставропольский и Красноярский края.
ИСТОЧНИК KP.RU