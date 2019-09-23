В Свердловской области пересмотрят прожиточный минимум пенсионеров на 2020 год
В Свердловской области пересмотрят прожиточный минимум пенсионеров на 2020 год. Правительство решило изменить утвержденную сумму. Она был утверждена Законодательным собранием в конце июля. Прожиточный минимум составлял 9 тысяч 173 рублей в месяц. Сейчас к документу, подтверждающему эту цифру, подготовлены поправки.
Как следует из проекта изменений, прожиточный минимум предложено увеличить на 138 рублей - до 9 тысяч 311 рублей. Закон вступит в силу с 1 января.
Отметим, что рост величины прожиточного минимума пенсионера за год составит 465 рублей. Так как прожиточный минимум пенсионера на 2019 год - 8 тысяч 846 рублей в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU