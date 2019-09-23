2019-09-23T19:56:11+03:00
Общество

В Свердловской области пересмотрят прожиточный минимум пенсионеров на 2020 год

Правительство решило изменить утвержденную в июле сумму
Алина СУРИНА
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Прожиточный минимум предложено увеличить на 138 рублейПрожиточный минимум предложено увеличить на 138 рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области пересмотрят прожиточный минимум пенсионеров на 2020 год. Правительство решило изменить утвержденную сумму. Она был утверждена Законодательным собранием в конце июля. Прожиточный минимум составлял 9 тысяч 173 рублей в месяц. Сейчас к документу, подтверждающему эту цифру, подготовлены поправки.

Как следует из проекта изменений, прожиточный минимум предложено увеличить на 138 рублей - до 9 тысяч 311 рублей. Закон вступит в силу с 1 января.

Отметим, что рост величины прожиточного минимума пенсионера за год составит 465 рублей. Так как прожиточный минимум пенсионера на 2019 год - 8 тысяч 846 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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