СЕГОДНЯ 19:56 2019-09-23T19:56:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В Свердловской области пересмотрят прожиточный минимум пенсионеров на 2020 год. Правительство решило изменить утвержденную сумму. Она был утверждена Законодательным собранием в конце июля. Прожиточный минимум составлял 9 тысяч 173 рублей в месяц. Сейчас к документу, подтверждающему эту цифру, подготовлены поправки.

Как следует из проекта изменений, прожиточный минимум предложено увеличить на 138 рублей - до 9 тысяч 311 рублей. Закон вступит в силу с 1 января.

Отметим, что рост величины прожиточного минимума пенсионера за год составит 465 рублей. Так как прожиточный минимум пенсионера на 2019 год - 8 тысяч 846 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU