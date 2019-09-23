В детский дом Березовского приезжали 50 байкеров в сопровождении служебного автомобиля и мотоцикла ДПС

СЕГОДНЯ 19:29 2019-09-23T19:30:04+03:00

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Свердловские полицейские из подразделения ГИБДД вместе с мотоциклистами байк-клуба «Ночные волки» провели уроки дорожной безопасности для воспитанников детского дома №1 поселка Лосиный города Березовский. Больше 50 байкеров в сопровождении служебного автомобиля и мотоцикла ДПС прибыли с самого утра в детское учреждение, чтобы устроить для ребят сюрприз. Гости организовали выставку современных мотоциклов, специализированной техники ГИБДД, а также стрелковую зону, где ребята соревновались в умении грамотно пользоваться луком.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

- Неподдельный интерес у юных зрителей вызвало специальное снаряжение байкеров, их одежда из кожи и другие атрибуты. Мотоциклисты поделились мнением об опасности управления двухколесной техникой при отсутствии прав. Разъяснили, почему необходимо садиться за руль именно с 16 лет, напомнив про то, что безопасность на дорогах зависит от каждого из нас. Для большей убедительности, что к детям прибыли настоящие асы, им продемонстрировали акробатические трюки на мотоцикле и как сгорает покрышка от переизбытка давления на нее. Любой желающий мог посидеть за рулем и примерить амуницию байкеров, - отметил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Инспекторы дорожной полиции подробно рассказали о правилах безопасности, продемонстрировали голосовое устройство на патрульном автомобиле, маячки, средства защиты на байкерах и напомнили правила перехода проезжей части. Каждый воспитанник детского дома получил световозвращатель.

ИСТОЧНИК KP.RU