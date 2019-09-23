2019-09-23T19:30:04+03:00
Общество

В детский дом Березовского приезжали 50 байкеров в сопровождении служебного автомобиля и мотоцикла ДПС

Свердловская ДПС и мотоклуб «Ночные волки» провели акцию безопасности в детском доме
Алина СУРИНА
Поделиться:
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской областиФото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
Изменить размер текста:

Свердловские полицейские из подразделения ГИБДД вместе с мотоциклистами байк-клуба «Ночные волки» провели уроки дорожной безопасности для воспитанников детского дома №1 поселка Лосиный города Березовский. Больше 50 байкеров в сопровождении служебного автомобиля и мотоцикла ДПС прибыли с самого утра в детское учреждение, чтобы устроить для ребят сюрприз. Гости организовали выставку современных мотоциклов, специализированной техники ГИБДД, а также стрелковую зону, где ребята соревновались в умении грамотно пользоваться луком.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

- Неподдельный интерес у юных зрителей вызвало специальное снаряжение байкеров, их одежда из кожи и другие атрибуты. Мотоциклисты поделились мнением об опасности управления двухколесной техникой при отсутствии прав. Разъяснили, почему необходимо садиться за руль именно с 16 лет, напомнив про то, что безопасность на дорогах зависит от каждого из нас. Для большей убедительности, что к детям прибыли настоящие асы, им продемонстрировали акробатические трюки на мотоцикле и как сгорает покрышка от переизбытка давления на нее. Любой желающий мог посидеть за рулем и примерить амуницию байкеров, - отметил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Инспекторы дорожной полиции подробно рассказали о правилах безопасности, продемонстрировали голосовое устройство на патрульном автомобиле, маячки, средства защиты на байкерах и напомнили правила перехода проезжей части. Каждый воспитанник детского дома получил световозвращатель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СКР начал проверку по факту исчезновения корреспондента «URA.RU»
В Свердловской области пересмотрят прожиточный минимум пенсионеров на 2020 год
«Провод валяется прямо на дороге»: из-за обрыва проводов на Уралмаше екатеринбуржцы не могут добраться домой
ВТБ Лизинг поставит 70 вагонов «Почте России»
В центре города ограничат движение всех видов транспорта: в субботу в Екатеринбурге пройдет осенняя эстафета
Банк УРАЛСИБ снизил ставки по ипотечным программам
Больше сотни нетрезвых водителей задержали за выходные на дорогах Свердловской области
«Детей некуда деть»: в Екатеринбурге из-за холода в группах закрыли детский сад
ВИЗ-Сталь повышает безопасность рабочих мест на производстве
На Урале крановщика осудили за гибель сварщиков
Персонал и оборудование Свердловского ПМЭС к зиме готовы
«Стоит в обе стороны»: в центре Екатеринбурга столкнулись четыре легковушки, три человека в больнице
Прививочная кампания против гриппа началась на Свердловской магистрали
«Зажало между листами металла»: в Екатеринбурге на заводе рабочему оторвало ногу
«МегаФон» научит студентов работе с 5G
«Меня покорили его страшные заборы»: Майк Тайсон «прогулялся» по Серову