2019-09-23T18:37:45+03:00
Общество

«Провод валяется прямо на дороге»: из-за обрыва проводов на Уралмаше екатеринбуржцы не могут добраться домой

Город встал в пробках
Алина СУРИНА
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Весь электротранспорт стоит от ТЮЗа до УралмашаВесь электротранспорт стоит от ТЮЗа до УралмашаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из-за обрыва проводов на Уралмаше екатеринбуржцы не могут добраться домой. Город встал в пробках. Обрыв проводов случился на перекрестке Машиностроителей-Космонавтов.

Пробка организовалась возле места обрыва проводов фото: Яндекс Карты

Пробка организовалась возле места обрыва проводов фото: Яндекс Карты

По словам очевидца, провод лежит прямо на проезжей части. Весь электротранспорт стоит от ТЮЗа до Уралмаша. Некоторые трамваи встали прямо посередине перекрестка и мешают движению машин.

- Работы ведутся. Пока нельзя сказать, когда устранят обрыв, - сказали в управлении ТТУ Екатеринбурга.

Уралмаш, общественный транспорт не ходит.Видео: Степан

ИСТОЧНИК KP.RU

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