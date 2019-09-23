«Провод валяется прямо на дороге»: из-за обрыва проводов на Уралмаше екатеринбуржцы не могут добраться домой
Из-за обрыва проводов на Уралмаше екатеринбуржцы не могут добраться домой. Город встал в пробках. Обрыв проводов случился на перекрестке Машиностроителей-Космонавтов.
Пробка организовалась возле места обрыва проводов фото: Яндекс Карты
По словам очевидца, провод лежит прямо на проезжей части. Весь электротранспорт стоит от ТЮЗа до Уралмаша. Некоторые трамваи встали прямо посередине перекрестка и мешают движению машин.
- Работы ведутся. Пока нельзя сказать, когда устранят обрыв, - сказали в управлении ТТУ Екатеринбурга.
Уралмаш, общественный транспорт не ходит.Видео: Степан
ИСТОЧНИК KP.RU