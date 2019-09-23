2019-09-23T18:00:35+03:00
Общество

В центре города ограничат движение всех видов транспорта: в субботу в Екатеринбурге пройдет осенняя эстафета

«Вечерний Екатеринбург» стартует 28 сентября
Алина СУРИНА
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Фото: администрация ЕкатеринбургаФото: администрация Екатеринбурга
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В Екатеринбурге в ближайшую субботу пройдет масштабное спортивное мероприятие «Вечерний Екатеринбург». Ожидается, что в эстафете примут участие порядка полутора тысяч человек и 122 команды. Перед стартом участники выйдут на парад.

- Уникальная в своём роде эстафета, каждую осень собирающая под свои знамёна лучших атлетов города, давно стала одним из спортивных символов уральской столицы. Традиционно участники разделены на 4 группы: команды сильнейших, команды детско-юношеских спортивных школ и учреждений среднего профессионального образования, команды общеобразовательных школ и команды коллективов физической культуры и спорта, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Старт и финиш эстафеты, как и в предыдущем году, будут организованы у театра драмы. Сами маршруты пройдут по улице Бориса Ельцина и улице 8 Марта до пересечения с улицей Малышева, а также по проспекту Ленина от улицы 8 Марта до улицы Луначарского.

Во время эстафеты будет ограничено движение всех видов транспорта:

-по проспекту Ленина, от улицы 8 марта до улицы Мамина-Сибиряка, с 10:00 до 11:40;

-по улице 8 Марта, от улицы Малышева до проспекта Ленина, с 10:00 до 11:40;

-по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до улицы Бориса Ельцина, с 10:00 до 13:00;

-по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев, с 10:00 до 13:00.

Стоянка автотранспорта 28 сентября с 00:00 до 13:00 также будет запрещена на указанных отрезках улиц. Для удобства водителей будут установлены схемы организации движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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